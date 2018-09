Rottweil Oberrotenstein Leuchtet

Von 17 bis 18 Uhr laden Sabine Voß und Harald Sumik (Pianist, Komponist, Musiktherapeut) zur "Meditativen Klangreise – Ruhe finden" im Künstleratelier ein. Es treffen sich die Worte von Voß und die Musik von Sumik.

Eine stimmungsvolle Illumination am Abend und in der Nacht

Von 19 bis 20 Uhr spielt Sumik ein "Meditatives Solo-Konzert" am Flügel in der Galerie im Herrenhaus. Mit Einbruch der Dämmerung bis gegen 22 Uhr werden die Glasskulpturen im Skulpturengarten sowie das gesamte Anwesen des Oberrotensteins in einer stimmungsvollen Abend- und Nacht-Illumination beleuchtet sein. Während der gesamten Veranstaltungen lädt der Skulpturengarten ein, durch die Skulpturen zu wandern und sie dabei immer wieder neu zu entdecken. Die Plätze für die "Meditative Klangreise" sowie für das Solo-Konzert sind begrenzt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, Spenden für die Sitzwache Rottweil – Hospiz-Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen sind willkommen.

Im Rahmen von "Oberrotenstein Leuchtet!" werden in naher Zukunft weitere besondere Konzerte und Veranstaltungen stattfinden.

Weitere Informationen: www.tobias-kammerer.de www.harald-sumik.de www.meditative-konzerte.de