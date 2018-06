Rottweil Oberndorfer Straße halbseitig gesperrt

Rottweil. Wegen Arbeiten am Geh- und Radweg wird die Oberndorfer Straße in der kommenden Woche ab Montag, 18. Juni, halbseitig gesperrt. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung erstrecken sich die Arbeiten auf einer Länge von rund 60 Metern zwischen dem Kreisverkehr Hegneberg und der Zufahrt des Geh- und Radwegs zum Beckenhölzle in Richtung Neckarburg.