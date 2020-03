Rottweil OB Ralf Broß appelliert: "Bleiben Sie zu Hause"

"Wir sind uns alle bewusst, dass dies harte Einschnitte in unser gewohntes Leben bedeutet. Aber nur so können wir verhindern, dass zu viele Menschen gleichzeitig erkranken und das Gesundheitssystem überlastet wird."

Der Vollzugsdienst und die Polizei seien jeden Tag unterwegs und kontrollieren. Auch Streetworker des Kinder- und Jugendreferats seien vor Ort und würden mithelfen, die Jugendlichen zu sensibilisieren.

Die Polizei habe angekündigt – wenn notwendig – sehr konsequent einzuschreiten.

Digitale Welt bietet Möglichkeiten

Die digitale Welt biete viele Möglichkeiten, das Leben für eine Zeit so zu organisieren, dass man vieles von zuhause erledigen könne und miteinander in Kontakt bleibe:

"Nutzen Sie das Internet oder ganz herkömmlich das Telefon. Unsere Stadtbücherei stellt beispielsweise Bücher im Wege der digitalen Leihe zur Verfügung. Unser Kinder- und Jugendreferat stellt seine Jugendbetreuung auf Skype, Whatsapp und Youtube um. Auch unsere Museen und die Volkshochschule planen tolle digitale Angebote. Bitte seien Sie solidarisch und unterstützen Sie Menschen, die unsere Hilfe und Rücksicht besonders benötigen."

Auf den Aufruf zur Aktion "Rottweil hilft" hätte die Stadtverwaltung schon sehr viele positive Rückmeldungen erhalten.

Man biete auch am Wochenende Menschen, die einsam seien und einen Gesprächspartner benötigten oder auf Hilfen beim Einkaufen angewiesen seien, Unterstützung an.

Jeder Bürger, der helfen möchte, könne sich im Rathaus melden. Am besten per E-Mail ehrenamt@rottweil.de.

Dank an alle, die unermüdlich im Einsatz sind

Der OB sprach allen seinen Dank aus, die unermüdlich und mit großem Einsatz für die Allgemeinheit tätig sind und helfen, so gut es eben geht: den Ärztinnen und Ärzten, Krankenschwestern, Pflegerinnen und Pflegern, den Einsatzkräften von Polizei, Deutschem Rotem Kreuz und Feuerwehr, den Pädagogen und Erzieherinnen in der Notbetreuung in den Schulen und Kindergärten, den sozialen Organisationen der Stadt sowie den Personen, die in der Lebensmittelbranche und in allen weiteren wichtigen Einrichtungen die Grundversorgung sicherstellen.

Auch das Rathausteam bleibe weiter aktiv. Zu erreichen unter der zentralen Bürger-Telefonnummer 4940 in Rottweil.

"Alle, die in dieser schwierigen Zeit Verantwortung für unser Gemeinwesen tragen, leisten derzeit Unglaubliches und gehen teilweise bis an die Grenzen ihrer Kräfte – und darüber hinaus. Bitte halten Sie durch! Es kommen wieder bessere Zeiten!"

Broß appelliert: "Liebe Bürgerinnen und Bürger: Bitte bleiben Sie trotz der schwierigen Lage besonnen und ruhig. Rottweil ist fast 2000 Jahre alt. Wir haben in Zeiten der Not immer einen starken Bürgersinn und Zusammenhalt unter Beweis gestellt. Wir werden auch jetzt zusammenhalten und gemeinsam die Corona-Krise durchstehen. Noch einmal: Bleiben Sie bitte zuhause! Reduzieren Sie ihre sozialen Kontakte, auch wenn es schwer fällt. Ich wünsche Ihnen allen von ganzem Herzen: Bleiben Sie gesund!"n https://www.youtube.com/watch?v=RsBLagBkh8k