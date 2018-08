Rottweil Nur scheinbar eine Kunst für schnelle Hände

An einem Bild verweilen, in Ruhe genießen kommt selten vor. Dem modernen Bild-Konsumenten wird oft suggeriert, dass es sich bei kleinen Bildfolgen, beispielsweise Comicstrips um ein schnell gefertigtes Medium handelt. Eine Ausstellung dokumentiert die Entstehung der Bildgeschichten und zeigt Originalskizzen.

Erst muss eine Idee her, um dann daraus einen groben Handlungsrahmen zu entwickeln. Es sind etliche Skizzen und Entwürfe nötig, bis die Figuren stimmig sind. Weiter wird ein kleines Szenario entwickelt und wiederum skizziert. Am Ende stehen die erst in schwarz-weiß ausgeführte Reinzeichnung und eine mögliche Kolorierung.

Bei etablierten Serien wird mit zunehmender Übung und Sicherheit der zeitliche Aufwand geringer, wobei der ambitionierte, perfektionistische Zeichner bei jeder neuen Folge an seinen Szenen und Figuren "feilt". Diese Form der Ausstellung in Rottweil noch nie gesehen und sie wird dem Besucher eine "neue Welt" präsentieren und ihn aufs Beste unterhalten.