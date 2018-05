Rottweil Notfallaufzug nun für Regelbetrieb geplant

Wir haben in der Forschungseinrichtung eine besondere Situation, die es in der Form nicht bei vielen unserer Kunden gibt: Unser Aufzug – und zwar einer allein – befördert im Dauerbetrieb innerhalb von drei Tagen rund 4000 Personen. Da fällt jeder Defekt auf, zumal es am Testturm, anders als in den meisten anderen "Hochhäusern", bislang keine weiteren Aufzüge gab, auf die wir bei Ausfällen ausgewichen wären. Die Sichtbarkeit und die Folgen eines Defektes (= Wartezeiten) sind hier also wesentlich größer als anderswo. Dass in einer solchen Konstellation – übrigens auch bei Kunden – ein Techniker schnell verfügbar ist, versteht sich von selbst.