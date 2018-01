Rottweil Notariat in altehrwürdigen Räumen eröffnet

Am Freitag hat Pfarrer i.R. Hans Schlenker die Räume bei der Eröffnung gesegnet. Beim "Tag der offenen Tür" konnten sich die Gäste das Notariat anschauen und sich umfassend informieren. Das Angebot wurde rege genutzt und Stephan Schulze freute sich über das große Interesse.

Das Gebäude Königstraße 68 hat eine lange Vergangenheit als Büro- und Verwaltungsgebäude, sowohl im öffentlichen Bereich, unter anderem als Arbeitsamt, als auch in der freien Wirtschaft, war doch einst hier die Verwaltung eines großen Rottweiler Baugeschäftes untergebracht. "Es war sehr viel Arbeit, aber ich bin stolz, wie schön die Räume geworden sind. Wir haben hier viel Herzblut und Engagement eingebracht", so Schulze, der sich nun in Folge der Notariatsreform in seiner Heimatstadt selbstständig gemacht hat. "Die Reform bedeutet für mich, dass ich mich als hauptberuflicher Notar noch viel besser und intensiver um die Anliegen meiner Mandanten kümmern kann", kündigte Schulze an.