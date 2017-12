Rottweil Nikolaus mit dem Gespenst verwechselt

Weiter geht es durch die Bibliothek, wo man nicht nur ein Kettenhemd mal anfassen darf, sondern auch die "Weiße Frau" – das sagenumwobene Burggespenst vom Hohenzoller auf einem Wandgemälde abgebildet ist. "Dieses Gespenst ist aber nett, und es kommt auch nur nachts", verspricht die Burgführerin.

Durch weitere Räume wird flaniert, das Licht ist dämmrig, und dann stampft da plötzlich was und es raschelt so komisch. "Vielleicht das Gespenst?", vermutet ein Vater, der die Gruppe begleitet, geistesgegenwärtig. Eigentlich glauben die Kinder nicht mehr an so was, aber ganz geheuer ist ihnen die Situation nicht.

Statt Weißer Frau ist es dann aber ein Mann mit weißem Bart und Bischofsmütze, der ganz zufällig im Blauen Salon auf die Gruppe trifft. Und wie dem Nikolaus zu helfen ist, dem sein Sack mit Süßigkeiten "vieeel zu schwer" ist, da haben die Kinder natürlich einen guten Rat.

Zum Schluss dann noch in die Schatzkammer, wo eine goldene, mit Diamanten besetzte Krone bestaunt wird, aber auch die durchschossene Jacke vom Alten Fritz. Nur die Schnupftabaksdose bremste damals die Kugel. Beim Rausgehen noch ein Blick in die Waffenkammer. Und, genau: Auch ein Morgenstern ist darin zu sehen. So ein bissle Mittelalter-Grusel gehört halt einfach zu so einer Burgbesichtigung dazu.

Als die Gruppe dann wieder auf den Burghof tritt, ist es wie nach dem Kino: Man zwinkert etwas geblendet und alles sieht plötzlich so real und nüchtern aus. "Es gibt ganz viele verschiedene Führungen auf der Zollernburg, kommt einfach mal wieder, wenn es euch gefallen hat", sagt Karin Gonser zum Abschied.