Rottweil (apf). Wegen des Betrugs in 21 Fällen steht ein 41-jähriger Familienvater aus einer Kreisgemeinde vor Gericht. Antworten auf die zwei Fragen nach dem Wie und dem Warum zeigen, wie langsam, aber sicher ein scheinbar geordnetes Leben auf die schiefe Bahn geraten, und wie dieses Abrutschen doch noch gestoppt werden kann. Der Betrug: Auf einer Internetplattform hat der 41-Jährige Werkzeuge (spezielle Fräsen und Sägen) sowie Fußballtickets (Bundesligaspiele des FC Bayern München) angeboten, das Geld erhalten, aber selber nichts geliefert. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Statt der Fußballtickets hat er Umschläge mit leeren Blättern geschickt. Seine Geschäftspartner kamen aus dem ganzen Bundesgebiet. Nach den Aufzählungen der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte somit zwischen März 2016 und Juli 2017 6483 Euro erhalten, Beträge zwischen 85 und 417 Euro. Das Warum: Der Angeklagte spricht von einem finanziellen Engpass. Einerseits sei er, ein gelernter Außenhandelskaufmann, drei Monate lang bis November 2015 selbständig gewesen; in dieser Zeit haben seine finanziellen Schwierigkeiten begonnen. Seitdem arbeite er wieder in einem Angestelltenverhältnis. Andererseits habe er diverse Verpflichtungen, die ihm über den Kopf gewachsen seien: monatliche Tilgungen für das Darlehen auf sein Haus – Mahnungen seien gekommen –, defektes Auto, das noch nicht abbezahlt sei, und dann sei noch die Heizung kaputtgegangen. "Es ging drunter und drüber." Das Wie: Eigentlich wollte er, so seine Aussage, gebrauchte Werkzeuge billig einkaufen und teurer verkaufen. Dies habe sich nicht umsetzen lassen. Es blieb bei Geld ohne Gegenleistung. Nach und nach habe dann eine Eigendynamik eingesetzt, erklärt er. Mit dem erhaltenen Geld habe er zum Teil den Lebensunterhalt für sich und seine Familie bestritten (Immerhin: seine Frau arbeite Teilzeit und habe mittlerweile sogar aufgestockt). Persönliches: Es war eine belastende Zeit für den Angeklagten. Vor Gericht spricht er leise. Er schluckt. Er ringt mit Tränen. "Es war eine saublöde Idee." Diese Zeit habe sich schließlich gesundheitlich bei ihm niedergeschlagen. Es fallen die Worte Psychologe, ­Psychiater, Antidepressiva. Der Halt: Anfang des Jahres hat der 41-Jährige schließlich angefangen, Geld zurückzuzahlen. Belegt sind sechs Fälle. Einer davon erhält monatlich 50 Euro, ein anderer wiederum bekam – auch nach der Ankündigung, dem 41-Jährigen notfalls mit Freunden einen Besuch abzustatten – zusätzlich noch teilweise Hotel-, Flug- und Reisekosten ersetzt, die im Zusammenhang mit den Karten für das Bundesligaspiel entstanden seien. Auch den Rest dieser aktenkundig gewordenen 21 Fälle will der 41-Jährige zurückzahlen. Es stehen unter dem Strich noch 5253 Euro aus. Das Urteil: Es kommt, auf Initiative der Verteidigung, während der Verhandlung zu einer Verständigung. Der Angeklagte, nicht vorbestraft, legt ein Geständnis ab. Und er zeigt Reue. Das Urteil lautet: Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre.