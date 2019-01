Rottweil Nicht nur zu Essstörungen gute Tipps

Kreis Rottweil. Mit "Püppchen", dessen Botschaft auch durch ein Theaterstück strak zum Ausdruck gebracht wurde, und Gesprächen im Klassenverband habe man sich gezielt an die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben gewandt, erklärt Claudia Stahl, Mitarbeiterin der Präventionsabteilung im Gesundheitsamt des Landkreises Rottweil. "Dass wir damit deutlich über 900 Schülerinnen und Schüler im Landkreis erreicht haben, ist ein toller Erfolg für unsere gemeinsame Präventionsarbeit."

Auch für Ingo Marot, Leiter der Gesundheitsförderung bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, ist es wichtig, tätig zu werden, bevor sich Erkrankungen wie Magersucht oder Bulimie entwickeln: "Ab einem Alter von 15 Jahren nimmt im Landkreis die Diagnose Essstörung stark zu. Bei 20- bis 24-Jährigen ist dann der Anteil der Betroffenen am höchsten unter allen Altersgruppen."

Laut einer aktuellen AOK-Auswertung waren im Jahr 2017 im Landkreis 241 Versicherte wegen einer Essstörung in ärztlicher Behandlung, davon 60 Personen wegen Anorexie, also Magersucht. "Bei der aktuellen Auswertung für 2017 gab es einen besonders steilen Anstieg der Essstörungen von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr", betont Marot. In den Jahren zuvor lag der Anstieg im Durchschnitt bei drei Prozent jährlich. In die Präventionsarbeit einzusteigen, sei deshalb sehr dringlich gewesen.