Rottweil Nicht nur für Recht – auch für Gerechtigkeit

Was die ehrenamtlichen Handelsrichter nun erwartet, darüber informierte Richter Rainer Frank selbst. Die Arbeit mit Schöffen sei ihm durch seinen bisherigen Einsatz in Strafprozessen, aber auch im Landwirtschaftsgericht vertraut.

In der Regel sei einmal in der Woche Gerichstag. Wann und wie oft die neuen ehrenamtlichen Handelsrichter in ein Prozessgeschehen involviert sind, steht aber auf einem anderen Blatt.

Keine Illusionen macht Frank den Handelsrichtern in Sachen Prozessinhalte: "Manches wird spannend, etwa das Verfahren wegen einer Vorstandsvorsitzenden, die mit ihrer Aktiengesellschaft im Clinch liegt". Vieles sei aber auch deutlich weniger aufregend.