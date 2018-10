Rottweil "Nicht gewalttätig, eher wie ein kleines Kind"

Sie verstehe das Ganze nicht. Er sei nie gewalttätig gewesen, eher wie ein kleines Kind, habe ihr von der Vergangenheit erzählt und wie verschieden Somalia und Deutschland doch seien. Auch vom Trauma, das der Angeklagte haben soll, seit sein Vater im Bürgerkrieg erschossen wurde, weiß sie.

Vor ihr haben vor allem Polizisten ausgesagt, die bei seiner ersten Tat – wenige Tage vor dem Stuhlbein-Angriff – im Einsatz waren. Sie waren gerufen worden, weil der Angeklagte offenbar in seinem Zimmer randaliert hatte.

Sie schildern, dass der Angeklagte nach einer anfänglichen Apathie äußerst aggressiv gewesen sei und sie unablässig beleidigt und bedroht habe. Zu fünft habe man den Somalier im Krankenhaus fixieren müssen, um ihn behandeln zu können. "Es war Wahnsinn, was da abgegangen ist", schildert ein Polizist. Als man seinen Kopf kurz losgelassen hätte, sei er "hoch wie eine Rakete" und habe dem Kollegen ins Gesicht gespuckt.

Ein Polizeibeamter bezeichnete den Angeklagten als "hasserfüllte Person", die sich in eine Art Wutfantasie hineingesteigert habe. Auch die JVA-Mitarbeiterin aus Hechingen, die der Angeklagte im Juni mit "Halt’s Maul, Schlampe" beleidigt haben soll, sagte aus. Sie bezeichnete den 34-Jährigen als "schwierigen Kandidaten", der sich von Frauen wohl auch ungern etwas sagen ­lasse.

Von den Kollegen geschätzt

Ein völlig anderes Bild des ­34-Jährigen ergab sich bei der Aussage seines Arbeitgebers. Der Somalier habe sich tadellos verhalten, sich bei der ­Bewerbung aufgrund seines Durchhaltevermögens bei der Arbeit gegen drei deutsche Konkurrenten durchgesetzt.

Er hätte zwar keine handwerklichen Vorkenntnisse in diese Richtung mitgebracht, das aber durch Pünktlichkeit und Fleiß ausgeglichen. Alkoholisiert sei der Mitarbeiter nie gewesen. "Das wäre mir aufgefallen. Bei so etwas bin ich empfindlich." Generell sei es schön mit dem 34-Jährigen gewesen. "Er war eine Frohnatur. Wir haben ihn alle sehr geschätzt", meint er.

In dieselbe Kerbe schlug auch eine Mitarbeiter des Landratsamts. Sicher habe es Zeiten gegeben, in denen der 34-Jährige nicht gut drauf gewesen sei. Das habe jedoch meistens an fehlender Beschäftigung gelegen. "Ohne die Arbeit ist er in ein Loch gefallen", sagt sie aus. Als sie von der Tat gehört habe, sei sie aus allen Wolken gefallen und entsetzt gewesen.

Ja, sie habe ihn auch mal betrunken erlebt und den Verdacht gehabt, dass er Drogen nehme, weil er manchmal sehr gleichgültig erschien. Doch das sei nicht oft vorgekommen. "Ich glaube, er hat in seinem Leben einen Inhalt gesucht", meint sie.

Die Verhandlung wird am Freitag, 9. November, ab 9 Uhr fortgesetzt. Nach einigen Zeugen wird das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Charalabos Salabasidis sowie die Schlussvorträge des Staatsanwalts und des Verteidigers zu hören sein. Am Nachmittag kann voraussichtlich mit einem Urteil gerechnet werden.