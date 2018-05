Rottweil Neunjähriger kracht mit Fahrrad auf Auto

Eine 55-jährige Fahrerin hielt gegen 14.30 Uhr mit ihrem Hyundai am Zebrastreifen in der Straße an, um einem Kind durchzulassen. Als die Frau wieder anfuhr, kam der 9-jährige Junge vom angrenzenden Parkplatz angefahren und wollte die Straße ebenfalls überqueren. In der Folge stieß das Kind auf dem Zebrastreifen gegen die rechte Seite des Autos.

Der Junge wurde in die Kinderklinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.