Rottweil Neukirch: Erneut Molotow-Cocktails gegen Casino geworfen

Die Unbekannten verschafften sich gegen 5.30 Uhr vermutlich über das Firmenareal hinter der Spielhalle Zutritt zur Gebäuderückseite des "Casino Planet". Dort angekommen, zündeten sie mitgebrachte Molotow-Cocktails und warfen diese gegen ein Fenster im ersten Obergeschoss.

An einer hinter dem Fenster hochgezogenen Mauer prallten die Wurfkörper ab, weshalb sich das Feuer nicht ins Gebäudeinnere ausbreiteten konnte und erlosch. An der Fassade und am Dach entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

In der Vergangenheit hatte es bereits ähnliche Vorfälle gegeben - zuletzt Anfang Dezember. Jener Brandanschlag hatte zu einem Schwelbrand geführt, den die Feuerwehr löschen musste.