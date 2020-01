Rottweil Neujahrsbabys heißen Elia und Amina

Um 3.35 Uhr erblickte Elia das Licht der Welt – kerngesund mit 3480 Gramm und 53 Zentimetern. "Das ist das Wichtigste", sagt die Mutter, die erst wenige Stunden nach der Entbindung topfit wirkt und bereits die ersten Besucher empfängt. Die Geburt ist sehr gut verlaufen, sagt sie.

Kindergeburtstag am 1. Januar wird Herausforderung

Über das neue Familienmitglied freut sich auch der eineinhalbjährige Jona, der nun der große Bruder geworden ist. "1. Januar 2020 ist ein sehr schönes Datum", sagt der stolze Vater. Und: "Eine Geburt in der Silvesternacht kann man eigentlich gar nicht mehr toppen." Er weiß aber auch, dass ein Kindergeburtstag am 1. Januar in Zukunft auch eine gewisse Herausforderung sein wird.

Das zweite Rottweiler Baby kam rund drei Stunden nach Elia, um 6.44 Uhr, zur Welt. Die kleine Amina Khalouf ist das vierte Kind in der Familie. Ihre drei Brüder sind elf, neun und acht Jahre alt. "Sie haben sich schon immer ein Schwesterchen gewünscht", sagt Aminas Mutter. Auch sie hat ihr Baby bereits an Weihnachten oder zwischen den Jahren erwartet. Nun ist der Termin ein ganz besonderer geworden. "Gestern bin ich viel gelaufen. Ich habe alle Raketen in Rottweil gesehen", sagt sie schmunzelnd.

Mit 53 Zentimetern und 3190 Gramm erblickte Amina am frühen Morgen das Licht der Welt. Nach einer nicht einfachen Schwangerschaft sagt die Mutter erleichtert: "Gott sei Dank ist sie jetzt da."