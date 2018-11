Rottweil (cor). Stadtbrandmeister Frank Müller kann die Bestellung aufgeben: Der Gemeinderatsausschuss stimmte am Mittwoch der Beschaffung eines neuen TLF 4000 zu. Das Tanklöschfahrzeug ersetzt das bisherige Modell, das 35 Jahre auf dem Buckel hat. Die Firma MAN liefert das Fahrgestell, der Aufbau wurde an die Firma BAI in Pforzheim vergeben, die feuerwehrtechnische Beladung an die Firma Ziegler. Die Gesamtkosten liegen bei rund 360 000 Euro, es gibt einen Zuschuss über 95 000 Euro.