Rottweil Neues Schülercafé startet holprig

Anni Kluge vom KiJu hofft, dass der zweite Testlauf in der kommenden Woche am Dienstag etwas besser läuft. Der Weihnachtsmarkt ziehe momentan vielleicht doch noch einige Schüler an, außerdem ist der Donnerstag natürlich ein klassischer Mittagsschultag. Und sie müsse den Gruppenmitgliedern nochmal klar machen, dass die Diensteinteilung schon ein bisschen verpflichtenden Charakter hat.

Ohnehin galt es im Vorfeld des Projekts, die Wünsche und Erwartungen ein bisschen zu dämpfen, berichtet Anni Kluge. Schon die Räume im Kapuziner waren für die Projektgruppe Schülercafé nicht erste Wahl. Aufgrund des Denkmalschutzes lässt sich darin nicht schalten und walten wie man will. Aber natürlich war es nicht gleich möglich, extra Räume in der Stadt anzumieten. "Ich hab ihnen erklärt, dass Apple auch mal in einer Garage angefangen hat", schmunzelt die KiJu-Betreuerin. Ob sich die Öffnungszeiten – wechselweise am Donnerstag und Dienstag, jeweils von 12.30 bis 17 Uhr, etablieren, muss sich ebenfalls noch zeigen. Die Projektgruppe und ihre ersten Gäste wollen jedenfalls bis kommenden Dienstag nochmal kräftig die Werbetrommel rühren.

Der erste Testlauf am Donnerstag wird jedenfalls vorzeitig beendet: Sowohl Aline als auch ihre Gäste müssen um 14 Uhr in die Mittagsschule, weiteres Personal erscheint nicht. Anni Kluge schließt den Laden ab. Sie selbst wird und kann nicht einspringen, das hat sie den Kids gleich klargemacht. "Es soll ein selbstverwaltetes Schülercafé sein – das müssen sie selber machen".