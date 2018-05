Rottweil Neues Forschungsschiff sticht in See

Rottweil/Radolfzell. In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste wurde das Schiff in Radolfzell auf den Namen Labora getauft und startete im Anschluss zu seiner ersten großen fünftägigen Tour über den Bodensee. Unter klarem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein fanden sich die Ehrengäste auf dem Gelände des Wassersportzentrums Radolfzell ein. Neben Christian Ruf, Bürgermeister der Stadt Rottweil, und Fachbereichsleiter Bernd Pfaff von der Stadtverwaltung konnte Schulleiter Rüdiger Gulde in seiner feierlichen Ansprache Edith Wolf und Léonie Trick von der Vector-Stiftung Stuttgart, die Elternbeiräte Ulrike Reimann und Paul Kirch, Lehrer und Schüler der Klasse 8a begrüßen. Die Klasse hatte mit ihrem Namensvorschlag den extra dafür ausgerichteten Schulwettbewerb für sich entscheiden und gewann so den erlebnisreichen Tag am See.

Gulde dankte neben dem Jubiläumsteam um Studiendirektor Norbert Kleikamp unter anderem der Stadt Rottweil für die Unterstützung der Schule und dem Elternbeirat für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank ging an die Vector-Stiftung. "Es wurde Zeit, dass unsere Experimenta eine kleine Schwester bekommt", freute sich Gulde, "aber dies wäre ohne die gigantische Spende aus Stuttgart niemals möglich gewesen." Stiftungsvorstand Edith Wolf lobte das große Engagement des Leibniz-Gymnasiums im MINT-Bereich: "Guter Unterricht hängt an guten Lehrern". Auch Christian Ruf lobte den außerordentlichen Einsatz der Schule im Bereich Naturwissenschaft, Wirtschaft und Technik und dankte der Vector-Stiftung im Namen der Stadt. Die stattliche Flotte des LGs mache es Schülern möglich, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden, erklärte Ruf, "und der Name Labora zeigt, dass es neben viel Spaß und tollen Erfahrungen eben in erster Linie auch um das Arbeiten und Forschen geht". Ruf ist sich sicher, dass das LG damit einen ganz besonderen Teil schulischer Ausbildung möglich macht. Ein besonderer Dank des Bürgermeisters galt der Schulleitung und den Lehrkräften, die durch ihr hohes Engagement und ihre Träume solche Chancen für Schüler erst möglich machten.

Bevor Ulrike Reimann als Vorsitzende des Elternbeirats zur feierlichen Schiffstaufe schritt, erzählte Norbert Kleikamp die Geschichte der Leibniz-Forschungsschiffe und dankte seinem Team mit Christine Haas-Bauer, Claudia Winterhalter und Ingo Merz für den Einsatz im zehnten Jahr.