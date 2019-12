Rottweil Neues Berufsschulzentrum eingeweiht

Landrat Wolf-Rüdiger Michel dankte allen am Bau Beteiligten und den Kreistagsmitgliedern, die stets "an der richtigen Stelle die Hand gehoben" hätten. Mit diesem siebten Bauabschnitt zeige sich das Berufsschulzentrum nun als zukunftsfähiges Bauwerk. Man investiere jedoch nicht nur in die Hardware, sondern auch in die Software und in die ideellen Dinge, in die Köpfe der jungen Menschen, die dringend in der Region gebraucht würden.

Michel kündigte an, dass der Kreis in die Umsetzung des Digitalpakts einsteigen werde, wenn der letzte Zentimeter des Glasfaseranschlusses der Schulen abgeschlossen sei. Mehr als 2,1 Millionen Euro vom Bund und 530.000 Euro vom Landkreis stünden für die Schulen des Kreises zur Verfügung.

Als "Vertreter des anderen großen Schulträgers vor Ort", der Stadt Rottweil, überbrachte Bürgermeister Christian Ruf die Grüße des Oberbürgermeisters und des Gemeinderats. Er gratulierte zu den neuen Räumlichkeiten und hob die wichtigen und guten Wechselbeziehungen zwischen den Schulen hervor. Rottweil verstehe sich zu Recht als Schulstadt. Ein weiteres Zeichen für den Bildungsstandort setze die Stadt derzeit mit der Sanierung des Droste-Hülshoff-Gymnasiums. 13 Millionen Euro werden dort investiert.

Panoramablick auf Rottweil

Dass Architekt Julian Vielmo Feuer und Flamme für das Projekt Berufsschulzentrum war und ist, daran ließen seine Ausführungen keinen Zweifel. Er blickte auf fünf Jahre Bauzeit zurück. Jahre, die durch die Arbeiten bei laufendem Schulbetrieb für alle große Herausforderungen gebracht hätten. Die ausführenden Firmen hätte die Aufgaben hervorragend gemeistert, betonte er. Der Erweiterungsbau mit Aufenthaltsbereichen, Schulbibliothek, PC-Bar, Seminar-, Klassen- und Vorbereitungsräumen biete nun die Voraussetzungen für ein neues pädagogisches Umfeld - verbunden mit moderner Umwelttechnik, Barrierefreiheit sowie einem Panoramablick auf Rottweil, der eine ganz neue visuelle Beziehung zur Stadt schaffe.

Vielleicht, so Vielmo, sei durch die Bauzeit auch der ein oder andere Schüler neugierig auf die Prozesse in der Bauwirtschaft geworden.

Die Segnung des Erweiterungsbaus durch Pfarrerin Gabriele Waldbaur und Pfarrer Timo Weber bildete den Abschluss des offiziellen Teils. Und schon bald, so verriet Ingo Lütjohann, wird der Saal bei einem internationalen Frühstück von 20 Klassen auch in der Praxis eingeweiht.