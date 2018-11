Rottweil Neuer Vertrag: Test-Turm künftig häufiger geöffnet

Ab 2019 werden außerdem die Öffnungszeiten der Aussichtsplattform in 232 Metern Höhe erweitert. Festgelegt sind die Wochenendöffnungszeiten dann samstags von 10 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Freitags ist wie gehabt von 10 bis 18 Uhr geöffnet - Busreisende sollen künftig auch an anderen Tagen anreisen können, um den Freitag zu entzerren. Darüber hinaus ist die Besucherplattform an 52 zusätzlichen Tagen im Jahr, im Schnitt also einen weiteren Tag pro Woche, geöffnet. Um so viele Besucher wie möglich von dem erweiterten Angebot profitieren zu lassen, sollen die Bonustermine beispielsweise erneut in die Schulferienzeit von Baden-Württemberg sowie auf besondere Regionaltermine fallen. "Dieses Vorgehen hat sich bereits 2018 bewährt, als die Bürger den gesamten August Zugang zur Plattform hatten", so Turmmanagerin Beate Höhnle. "Sobald wir die neuen Termine für 2019 festgelegt haben, aktualisieren wir sie auf unserer Internetseite." Rund 240 000 Besucher haben inzwischen den spektakulären Ausblick genießen können.