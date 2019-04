Rottweil Neuer Römerpfad nimmt Gestalt an

Der künftige Pfad durch die römische Stadt Arae Flaviae wird, wie Marco Schaffert erläutert, von St. Pelagius weiter in den Töpferweg führen, wo eine der neuen, rund zwei Meter großen, roten Aluminium-Tafeln den Blick auf das Grabungsfeld lenkt. Auf einem durchsichtigen Sichtfenster werden die Häuserumrisse früherer Zeit zu sehen sein. Weiter geht es auf den Fußweg, der entlang des städtischen Betriebshofs führt. Dort werden Teile der jetzigen Wandverkleidung durch eine große Grafik ersetzt, die wie ein "Fenster in die Römerzeit" das damalige Leben darstellt. Der nächste Wegmarker steht an der Halle der Firma Mielnik, wo ein Großtransparent eine Tempelansicht zeigen wird. An einem Schild an der Kapelle werden die Besucher weitergeführt in die Flavierstraße zum Hofgut Hochmauren als weitere Station.

Die beschrifteten Tafeln werden, wie Schaffert betont, nicht besonders textlastig. Es soll vielmehr "auch Familien Spaß machen, das historische Gelände zu erkunden", betont er. Am Start- und Zielpunkt in St. Pelagius weren die Besucher auf das Römerbad und das Dominikanerforum hingewiesen, wo es die Originalfunde zu bestaunen gibt.

Sobald die Nachtfröste vorbei sind, wird der Bürgerverein nun die Betonsockel gießen, die als Fundament für die neuen Wegmarker dienen. Mit deren Produktion will man noch warten, bis ein ersehnter Förderbescheid eingeht. Ist dies in den nächsten Wochen der Fall, könnte die Einweihung noch in der ersten Jahreshälfte erfolgen. Einer Erweiterung des Römerpfads sei übrigens – wenn weitere Mittel vorhanden sind – jederzeit möglich, so Schaffert. "Ideen gibt es genug."