Rottweil Neuer Kreisfeuerwehrchef kommt aus Hannover

Der vom Kreistag mit großer Mehrheit gewählte Laetsch ist 28 Jahre alt. Er kann bereits auf einen großen Erfahrungsschatz in ganz unterschiedlichen Bereichen des Feuerwehrwesens verweisen. Nach dem Einsatz in größeren Einheiten sei es ihm ein Herzenswunsch gewesen, ganz oben Verantwortung zu übernehmen. Da sei die Stellenausschreibung aus dem Landkreis Rottweil gerade recht gekommen, sagte er bei seiner finalen Vorstellung im Kreistag, mit der er sich gegen den verbliebenen Mitbewerber deutlich durchsetzte.

Nach den Abschlüssen Brandmeisterlehrgang an der Landesfeuerwehrschule Sachsen und Rettungssanitäter bei der Berufsfeuerwehr Dresden im Jahr 2011 legte Nicos Laetsch 2012 die Staatsprüfung mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst an der Landesfeuerwehrschule Sachsen ab, 2013 erfolgte dann die Staatsprüfung zum Rettungsassistenten an der Landesrettungsschule Sachsen.

In diesem Jahr schließlich schloss Laetsch das Masterstudium Vorbeugender Brandschutz an der Hochschule Kaiserslautern (Zertifikate Sachverständiger/Gutachter/ Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz, Brandschutzbeauftragter) ab und absolvierte die Staatsprüfung zum Notfallsanitäter an der Berufsfachschule für Notfallsanitäter in Hannover.