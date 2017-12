Rottweil Neuer Bäder-Chef für Aquasol und Freibad am Start

Für Ulrich sei es alles andere als ein Sprung ins kalte Wasser: als ehemaliger Leiter der Bäder in Mengen, Landkreis Sigmaringen, geprüfter Meister für Bäderbetriebe, Saunameister sowie technischer Betriebswirt bringe der 27-Jährige alle Voraussetzungen für diese Führungsposition mit. "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung", so Ulrich, "Edgar Bantle hinterlässt durch zahlreiche bauliche Investitionen in den vergangenen Jahren zwei moderne und sehr ansprechende Bäder." Er wolle dazu beitragen, den hohen Standard zu halten und insbesondere den Bade- sowie Saunagästen im Aquasol und im Freibad einen schönen Aufenthalt zu verschaffen. An Ideen mangele es dem begeisterten Schwimmer dabei nicht: "Es gibt im heutigen Bäder- und Saunawesen tolle Event- und Wellness-Formate." Jetzt gelte es zunächst, Bäder und Gäste kennenzulernen, um dann Angebote zu entwickeln.

Steven Ulrich stammt aus Mühlacker, wo er die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe bei den dortigen Stadtwerken absolvierte. Danach folgte in Mannheim und München die berufliche Weiterqualifizierung zum geprüften Meister für Bädebetriebe sowie zum Saunameister. Die Prüfung zum Bädermeister bestand er im Jahr 2013 als Jahrgangsbester in Baden-Württemberg. Zuletzt war der 27-Jährige als Bäderleiter bei der Stadt Mengen angestellt. Seit November bekleidet Steven Ulrich die Stelle als Abteilungsleiter Bäder bei der Energieversorgung Rottweil (ENRW). Die Aufgabe umfasst Personalführung, die Instandhaltung der technischen Anlagen, das Beschwerdemanagement und die Vermarktung der beiden Bäder.