Rottweil Neue Stelle: Betroffene beraten Betroffene

Das Ziel des Projektes ist es, niedrigschwellige, von Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhängige Beratungsangebote zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen zu schaffen. Besonderes Augenmerk liegt dabei laut Pressemitteilung auf der Methode des Peer Counselings, also der Beratung von Betroffenen durch Betroffene. Das Angebot ist unentgeltlich und nur den Ratsuchenden gegenüber verpflichtet.

Mit der Förderung wird eine Vollzeitstelle eingerichtet, die ihren Platz in den Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhauses Kapuziner in Rottweil finden soll. Als Laufzeit für das Projekt sind zunächst drei Jahre veranschlagt. Es ist also bis Ende 2020 befristet.

"Ich freue mich sehr darüber, dass durch die zugesagte Projektförderung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ein weiteres Angebot zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Rottweil geschaffen werden kann, und gehe fest davon aus, dass dieses Angebot eine gute Resonanz erfahren wird", zeigt sich der Abgeordnete und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion laut Mitteilung über die Entscheidung des Ministeriums erfreut.