Rottweil Neue Räume sorgen für ein ganz neues "Schul-Gefühl"

Entgegen dem landesweiten Abwärtstrend sind die Schülerzahlen in diesem Jahr bei der Erich-Hauser-Gewerbeschule nur minimal zurückgegangen. Am Technischen Gymnasium ist sogar eine geringfügige Zunahme von 1% gegenüber dem letzten Jahr zu verzeichnen. Die Anzahl der zweijährigen Berufsfachschüler Metall, die zum Mittleren Bildungsabschluss führt oder den Weg ins TG ebnet, ging um 10% zurück. Im Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (kurz VABO), lernen Flüchtlinge aus Krisengebieten sowie Europäer ohne Deutschkenntnisse in zwei Klassen intensiv unsere Sprache und alles, was für eine gelungene Integration wichtig ist. In der einjährigen Berufsfachschule bleibt der Run zur Fahrzeugtechnik ungebrochen. In diesem Jahr deutlich mehr als die 32 Anmeldungen, die an der Schule einen Platz fanden. Einige Bewerber mussten anderen Schulen zugewiesen werden. Die einjährige Berufsfachschule Metallbautechnik wird zusammen mit den Berufsschülern Metallbauern unterrichtet. Schwerpunkt der EHG ist nach wie vor die Duale Ausbildung, bei der die Schüler aus dem gesamten Landkreis oder auch von weiter her an die EHG kommen. Hier ist die Gesamtschülerzahl annähernd gleich geblieben. Allerdings ist branchenbedingt ein Rückgang bei den Bau-, Medien-, Gesundheits- und IT-Berufen festzustellen. In den Bereichen Metallbau und Fertigungstechnik gab es indes eine leichte Zunahme. Für die Zukunft gilt: die Chancen in diesen Bereichen eine gute Ausbildung zu erlangen sind so gut wie nie und noch immer haben Betriebe offene Lehrstellen. In all diesen Bereichen schlägt der Fachkräftemangel durch und sowohl Industrie als auch Handwerk suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern. Positive Entwicklungen gibt es weiterhin im Bereich der Umschulungen. Die Erich-Hauser-Gewerbeschule kooperiert seit Jahren erfolgreich mit der Firma Quantum in Rottweil und Donaueschingen, sowie der Firma Winkler in Villingen-Schwenningen. Insgesamt haben 25 Personen eine Umschulung zum Industriemechaniker oder technischem Produktdesigner begonnen, denen die EHG so, zusammen mit den beiden Firmen, den Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglicht.