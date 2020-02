Rottweil Neue JVA wird erst 2027 fertig

Punkte aus Bürgerbeteiligung eingearbeitet

Neben dem umzusetzenden Raumprogramm von rund 25 0 00 Quadratmetern Nutzfläche, das sich bei einer JVA auf rund 15 Funktionsbereiche verteilt, müssen weitere Planungsparameter, die Anregungen aus der Bürgerbeteiligung sowie die fachlichen Belange der Stadt Rottweil eingearbeitet werden.

Folgende Punkte seien aus der Bürgerbeteiligung übernommen und inzwischen weiterbearbeitet worden:

- Schonende Einbindung in das Landschaftsbild

- Erhalt der bestehenden Naherholungsmöglichkeiten

- Ausweisung von 20 Wanderparkplätzen an der JVA

- Dachbegrünung

- Beachtung der Wirkung des Blicks vom Testturm

- Gemeinsame Nutzungsmöglichkeiten für Gefangene wie Bewohner: Gastronomische Nutzung im Freigängerheim, Nutzung der Drei-Feld-Sporthalle durch Rottweiler Vereine

- hoher energetischer Standard: Blockheizkraftwerk und Hackschnitzelkessel, Photovoltaikanlage sowie Regenwassernutzung (Sportplatz)

Im Zuge des Planungsfortschritts sei es aber auch zu Änderungen gegenüber dem Wettbewerbsergebnis gekommen. Diese hätten auch Bezug zu den Anliegen aus der Bürgerschaft:

- Differenzierung der überbauten Fläche im Bereich der Werkstatt und Anlieferung, sowie des südlichen Haftgebäudes, damit bessere Einbindung in die Landschaft.

- Erhöhung des südlichen Haftgebäudes von zwei auf drei Geschosse analog zu den beiden anderen, bereits dreigeschossig geplanten Hafthäusern

- Verlegung der Zufahrt zum Hofgut Neckarburg und Anpflanzung einer Grünzone zwischen Straße und Anstalt, damit Verbesserung der Einbettung der Anlage in die Landschaft und Schaffung von Ausgleichsflächen an dieser Stelle.

- Leistungsfähige Photovoltaikanlage zur Versorgung der Anstalt, dadurch Reduktion der Dachbegrünung auf 44 Prozent

- Reduzierung der Haftraumgrößen von zehn auf neun Quadratmeter. Dadurch Verringerung der Gesamtkubatur der drei Hafthäuser und Einhaltung der planungsrechtlichen Vorgaben der Landesrichtlinien im Vollzugsbau für Baden-Württemberg.

Oberbürgermeister Ralf Broß dankte im Namen der Stadt Rottweil für die umfassende Präsentation, die von den Mitgliedern des Bauausschusses sowie des Runden Tisches insgesamt sehr positiv aufgenommen worden sei, wie es in einer Mitteilung heißt. Für die Akzeptanz des Vorhabens in der Bevölkerung sei es wichtig, die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung so weit wie möglich umzusetzen und erforderliche Änderungen transparent zu machen.

Broß fasste einige Anregungen aus den beiden Runden für die weitere Planung zusammen: So wird darum gebeten, die Dachbegrünung an der Gebäudeecke zum Testturm beizubehalten und an dieser Stelle nicht zugunsten einer Photovoltaikanlage aufzugeben. Hier sagten die Verantwortlichen eine Prüfung zu. Unterstrichen wurde der Wunsch, dass die Fassade von ihrer Struktur und vom Farbton her entsprechend des Wettbewerbsergebnisses gestaltet werden soll. Dies wurde ebenso zugesagt wie eine fotorealistische Darstellung der künftigen Gefängnisarchitektur.

Wie geht es nun weiter?

In diesem Jahr soll die Entwurfsplanung vorangetrieben werden. Die Gesamtbaukosten werden festgestellt und dienen als Entscheidungsgrundlage über die Etatisierung der Gesamtmaßnahme für den Landtag von Baden-Württemberg. Parallel dazu wird der Bebauungsplan entwickelt und zeitgleich der Flächennutzungsplan angepasst. Nächster Schritt ist die Planoffenlage, die dem Gemeinderat voraussichtlich noch vor den Sommerferien zur Beschlussfassung vorgelegt wird.