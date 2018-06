Rottweil Neue Gruppe nötig

Die Kinderzahlen in Neukirch und Zepfenhan bis 2020 hätten nachgewiesen, dass für die Ortsteile eine weitere Kleingruppe mit zwölf Plätzen eingerichtet werden muss, heißt es in einem Schreiben an die Stadtverwaltung. Eine Unterbringung der zusätzlichen Gruppe wäre sowohl im Schulgebäude Neukirch als auch im Kindergartengebäude in Zepfenhan denkbar.

Eine zeitgemäße, flexible Kinderbetreuung sei auch in Zukunft einer der elementaren Grundpfeiler einer lebenswerten und nachhaltigen Dorfentwicklung. "Aus unserer Sicht sollten wir zeitnah alle Beteiligten an einen Tisch holen, um für die Ortschaften Feckenhausen, Neukirch und Zepfenhan nach Lösung en zu suchen, die eine zeitgemäße, flexible Kinderbetreuung gewährleisten und die Ortschaften für junge Familien attraktiv halten", heißt es.

Es solle eine Entwicklungsgruppe mit Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderates, Ortsvorsteher, Elternvertreter der Ortsteile, des Tagesmütter- und Elternvereins und eventuell . weiterer Akteure. gebildet werden. Die Entwicklungs gruppe soll Lösung en erarbeiten, die dem Gemeinderat vorgelegt werden.