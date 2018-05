Rottweil Neue Ehrenamts-Vorschriften: Unmut trifft auch Diözese

Für Unmut und Ärger bei den Dekanatsräten sorgte eine neue Verordnung der BGW, der Unfallversicherung für die ehrenamtlich tätigen Nachbarschaftshelferinnen. Ab 1. April werden diese lediglich dann beitragsfrei unfallversichert, wenn die Träger die Aufwandsentschädigungen in pauschalisierter Form mit 75 bzw. 150 Euro/Monat (maximal 2400/Jahr) ausbezahlen. Bei der bisher vielerorts praktizierten Aufwandsentschädigung nach geleisteten Stunden will die BGW künftig von einem Arbeitsverhältnis auf Honorarbasis ausgehen. Dies ist mit der Forderung an die Nachbarschaftshelferinnen verbunden, eine eigene beitragspflichtige Unternehmerpflichtversicherung abzuschließen. Dekanatsrätin Walter-Mattes aus Zimmern o. R. – auch Kassiererin einer Nachbarschaftshilfeeinrichtung – berichtete von einem Treffen der Leiterinnen der Nachbarschaftshilfen im März, bei dem die neuen Verordnung ebenfalls auf strikte Ablehnung gestoßen sei: Eine pauschalisierte Aufwandsentschädigung sei realitätsfern und werde den individuellen Einsätzen der Helferinnen in keiner Weise gerecht.

Eine im Vorfeld getroffene Vereinbarung der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit der BGW habe an dieser Einschätzung nichts geändert, im Gegenteil: Die Enttäuschung darüber, dass die Diözese die Interessen der Nachbarschaftshilfen gegenüber der BGW nicht hinreichend vertreten habe, sei groß. Die neue Verordnung, so waren sich alle einig, werde dazu führen, dass viele Kirchengemeinden ihr Engagement in der Nachbarschaftshilfe einstellen müssten, weil viele Helferinnen nicht bereit seien, sich unter den genannten Rahmenbedingungen weiter zu engagieren.

Grund genug, in einem gemeinsamen Brief an Bischof Fürst eine praxistauglichere Lösung für die Nachbarschaftshilfen einzufordern.