Rottweil Neue Blitzer: Jetzt geht’s ums Geld

Der Fachbereichsleiter weiß aus langer Erfahrung, dass hier viele Faktoren zusammenspielen und passen müssen: die Fahrzeugdichte, besondere Gefahrenstellen, Machbarkeit der Installation vor Ort und vieles mehr. Auch das Stichwort Lärmkartierung und damit einhergehende notwendige Geschwindigkeitsabsenkungen spiele eine Rolle. Im Gebiet der Kernstadt stehe noch kein einziger Blitzer, merkt Pfaff an. Nach eingehender Prüfung werde er dem Gemeinderat geeignete Standorte empfehlen.

Ob dabei dann die im Zuge unserer Berichterstattung häufig genannte Standorte wie die Feckenhauser Straße in Göllsdorf oder die Tannstraße zum Zug kommen, wird sich zeigen. Die Stellen seien ihm selbstverständlich bekannt, sagt Pfaff, ebenso wie zahlreiche andere Strecken. Er müsse das große Ganze bei der Standortsuche betrachten, betont der Fachbereichsleiter. Ganz wichtig sei ihm dabei die Prävention. Die Standorte sollten so gewählt sein, dass eine Geschwindigkeitsüberwachung "möglichst vielen hilft", so Pfaff, der unter anderem an den 2003 in der Neukircher Ortsdurchfahrt installierten Blitzer erinnert.

In den vergangenen Monaten hat die Stadt außerdem neue, zeitlich beschränkte Tempo-30-Bereiche (wir berichteten) eingerichtet: Tempolimits in der Marxstraße und der Heerstraße sollen für mehr Sicherheit von Kindergartenkindern und Schülern sorgen. Anderorts zeigte sich allerdings, dass auch Tempo-30-Schilder nicht bei allen Autofahrern die gewünschte Wirkung zeigen – beispielsweise an der Römerschule oder an der Schule in Göllsdorf. "Gut erzogen" seien die Autofahrer besonders da, wo Blitzer stehen, hieß es im Gemeinderat im Zuge des letzten Verkehrsberichts. Einige Stadträte hatten sich deshalb für weitere stationäre Messanlagen ausgesprochen.

Der Gemeinderat hat es nun also in der Hand, wie viel ihm die Geschwindigkeitsüberwachung im nächsten Haushalt wert ist – und wo die neuen Lasersäulen stehen sollen.