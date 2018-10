Rottweil-Zepfenhan (ans). Die Motive auf den Tafeln, mit denen Zepfenhan Gäste an seinen Ortseinfahrten begrüßt, müssen nach rund 20 Jahren ersetzt werden. Bis heute sind die örtliche Kirche und das Hopt’sche Fachwerkhaus als Motive an beiden Ortseingängen präsent, was sich nun ändern soll. Ideen und Vorschläge wurden im Ortschaftsrat diskutiert. So könnte etwa die Dorfmitte mit Dorfbrunnen und Bücher-Häusle, das Rathaus, Zepfenhan aus der Vogelperspektive oder Zepfenhan mit einer künstlerischen Facette "Vereine und Freizeit" für die Räte Alternativen darstellen. Auch die Frage nach der Gestaltung floss in den Dialog mit ein. Ebenso ein Vorschlag aus dem Gremium, mit Pfiff in der Gestaltung zu agieren und sich mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Rottweil in Verbindung zu setzen. An den Edelstahl-Halterungen soll sich jedoch nichts ändern, da sich diese in einem guten Zustand befinde. Lediglich die eingebauten Halteplatten, die für den Aufdruck der Motive benötigt werden, müssten durch neue ersetzt werden.