Schwarzwald-Baar-Heuberg . Nach Prominenten aus Politik und Wirtschaft wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Unternehmer Claus Hipp steht in diesem Jahr beim immer sehr gut besuchten IHK-Neujahrstreff am 24. Januar in den Messehallen in VS-Schwenningen Frederick G. Pferdt als Hauptredner zum Thema "Mut zur Kreativität – Zukunft schaffen: Was wäre, wenn" im Mittelpunkt. Der promovierte Wirtschaftspädagoge, der auch als "Kreativ-Papst" bezeichnet wird, berät, wie es in der Einladung zum Neujahrstreff heißt, "Regierungen, Unternehmen, Start-ups sowie Schulen und internationale Organisationen wie die United Nations (UN), ist Innovations-Coach des DFB und gibt Kurse an der Stanford University, die Titel tragen wie ›Hacking Your Innovation Mindset‹". Außerdem darf man gespannt sein auf einen Auftritt der Schriftstellerin Gaby Hauptmann, die eine "Liebeserklärung mit Augenzwinkern" serviert. IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd schließlich spricht zum Thema "Technologie bringt uns in die Zukunft".