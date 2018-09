Rottweil Neubau soll die Starzel in Schach halten

Am Hochwasserentlastungsbecken, westlich vom Damm wurden zur Verstärkung des Bauwerks 17 Meter lange Anker angebracht, die Überlaufschwelle um 37 Zentimeter erhöht, um eine Vergrößerung des kontrollierten Beckeninhalts auf 30 000 Kubikmeter zu erreichen. Der tragende Betonmittelpfeiler wurde saniert und ein Grobrechen für den Treibholzfang errichtet. Südlich unterhalb des Dammbauwerks wurden neben dem Pegelmesser der Übergabeschacht vor dem Schiebehaus saniert und ertüchtigt, erläuterte Schilling die umfangreichen Maßnahmen weiter. Es folge der Neubau der Böschungstreppen und die Beleuchtung. Ein Steg unterhalb des Beckens in Richtung Neufra wurde für eine weitere Messung des Wasserstands eingerichtet.

Der Einbau der neuen Mess- und Steuerungstechnik sei in enger Abstimmung mit der ENRW erfolgt. Künftig soll im Falle eines Hochwassers der Abfluss auf zehn Kubikmeter pro Sekunde erhöht werden können. Bislang waren es acht Kubikmeter pro Sekunde. Der dafür notwendige Ausbau der Drosselklappen im bestehenden Rohr erfolge aber erst, wenn die Steuerung der neuen Schützen komplett funktioniert und der geplante Ausbau der Ortslage durchgeführt wurde. In der Ortslage könne der Abfluss dann bis zu zwölf Kubikmeter pro Sekunde betragen. Die Differenz ergebe sich, so Schilling, aus der Fläche zwischen Becken und Ortslage, die bei Regen ebenfalls Oberflächenwasser der Starzel zuführe.

Noch einmal bestätigte Schilling auf Frage der Bürger, dass sich bei einem 100-jährigen Hochwasser die Wassermassen an der Brücke zwar anstauen, sie aber nicht übertreten werden. "Wir verlassen uns da auf die Aussagen des Planungsbüros und ihren hydraulischen Bemessungen", betonte auch Bürgermeister Ruf. Das Bachbett werde regelmäßig ausgeräumt. Die Arbeiten um das Becken würden voraussichtlich Ende November 2018 fertiggestellt. Im Haushalt wurden für die Maßnahme 1,8 Millionen Euro bereit gestellt. Die Mehrkosten von 130 000 Euro liegen für Ruf noch im Rahmen, und würden zum Schutz der Bürger gerne getragen.

Besondere Situation

Eher schwer tut sich die Stadt hingegen adäquat auf die Fragen der Bürger aus der Stuttgarter Straße zu reagieren. Die Stuttgarter Straße liegt außerhalb der Ortslage in Richtung Rottweil. Ihr Einzugsgebiet spürt die Auswirkungen von Starzel und Prim. Tragen beide Flüsse Hochwasser führt ihr Zusammentreffen zum Rückstau der Starzel. Die Hochwasserschutzmaßnahmen um den Damm schützen die Ortslage Neufras vor einem 100-jährigen Hochwasser, reagieren Ruf und Schilling regelmäßig auf die Sorgen der Anwohner aus der Stuttgarter Straße. Ortslage und Stuttgarter Straße wären zwei unterschiedliche Baustellen. Für die Anwohner eine unbefriedigende, aber seit gut zwei Jahren wiederkehrende Antwort. Auf die Frage, ob die zweite Baustelle je in den Fokus der Stadt rücken wird und Maßnahmen zum Schutz der Bürger in Aussicht stehen, reagierte Ruf auch gegenüber unserer Zeitung nur zögerlich und erst nach mehrmaligen Nachfragen: "Die beim Ortstermin geäußerten Bedenken der Bürger aus der Stuttgarter Straße nehmen wir sehr ernst. Wir werden uns daher mit Fachingenieuren austauschen, um eine fundierte Einschätzung der Situation rund um den Mündungsbereich der Starzel zu bekommen. Danach werden wir im Hinblick auf einen möglichen Handlungsbedarf klarer sehen."

Schilling ergänzte, dass die Gefahr des Rückstaus durch die Sanierung des Beckens deutlich verringert werde, weil mehr Wasser oben eingestaut werden könne. Dies verbessere auch den Schutz der Anwohner in der Stuttgarter Straße. Darüber hinaus befinde sich die Stadt im Hinblick auf modernen Hochwasserschutz in regelmäßigem Austausch mit den zuständigen Behörden.