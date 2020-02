Rottweil Neubau der Edith-Stein-Schulen fast fertig

Der bisherige Standort in der Johanniterstraße in Rottweil ist zu klein geworden. Schulträger ist das Institut für soziale Berufe Stuttgart, eine gemeinnützige GmbH, deren Gesellschafter sieben katholische Stiftungen und Verbände in der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind. In den Neubau in Rottweil wurden – inklusive Zuschüssen – rund elf Millionen Euro investiert.

"Hier haben wir jetzt optimale Bedingungen", freut sich Tom Dickmann. Die großzügigen Räume lassen in der Tat keine Wünsche offen: Das Erdgeschoss dient unter anderem als Treffpunkt für die Schüler. Hier findet sich neben dem Haupteingang eine Caféteria mit Außenbereich sowie ein großer Saal. "Hier ist Platz für Begegnung, Tanz, Theater, Workshops und vieles mehr", schwärmt Cornelia Graf. 200 Menschen finden darin Platz. Daneben sind Werk- und Kreativräume untergebracht. Als ein neues "Herzstück" bezeichnen die beiden Schulleiter die neue Lehrküche – ein Novum an der Schule. In beiden Ausbildungsbereichen spiele auch gesunde Ernährung mittlerweile eine wichtige Rolle.