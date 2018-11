Rottweil Netzwerk lädt Schüler ein

So bieten am Mittwoch, 28. November, Evelyn Eichinger und Bernd Müller von der Freiwilligen Feuerwehr Rottweil von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit zu erleben, was es bedeutet, in Gefahrensituationen die Ruhe zu bewahren, wie der Austausch untereinander in schwierigen Situationen gut funktionieren kann und welche Bedeutung dabei Vertrauen hat.

Die Teilnehmerzahl in der neuen Feuerwache in Rottweil ist auf 25 Personen begrenzt. Anmeldung: E-Mail: Bernd.Mueller11@arbeitsagentur.de; Telefon 0741/49 22 10 oder 0175/5 62 54 16.