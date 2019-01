Rottweil Neckar und Eschach treten über die Ufer

Nun hofft Müller, dass ein weiterer Dauerregen ausbleibt. Der Wetterbericht hat für den Rest des Tages leichte Regen- oder Schneeschauer vorhergesagt. "Wenn es schneit, ist das nicht so schlimm, weil das Wasser im Schnee gebunden ist", erklärt der Stadtbrandmeister am Telefon. Er ist am Vormittag gemeinsam mit einem seiner Stellvertreter, Hauptbrandmeister Joachim Wollstädt, auf dem Sprung nach Schramberg. Dort hat es am Morgen in der Schilteckstraße einen Hangrutsch gegeben. Ein Gebäude droht einzustürzen.

Eschach bildet Seen, ist aber unproblematisch

In Horgen haben die beiden Arme der Eschach im Bereich der Minigolfanlage einen beeindruckenden See entstehen lassen. Eschachaufwärts sieht es nicht besser aus. In Flözlingen sind die Wiesen überflutet, die Brennholzvorräte so manchen Anwohners stehen im Wasser. "Die Eschach ist total unproblematisch. Auch, wenn das auf den ersten Blick anders aussieht", sagt Volker Schwab, Zimmerner Gesamtkommandant. Einen kritischen Wert wie in Rottweil gebe es nicht. "Außer beim Pfarrer, der in der Nähe des Milchhäusle in Stetten wohnt, läuft Wasser in die Garage", schmunzelt Schwab. Für die Feuerwehr sei es insgesamt ein ruhiger Tag gewesen. "Wir hatten im ganzen Eschachtal keinen Einsatz."

Ruhig ist es auch an der Schlichem. Das Bürgermeisteramt in Dietingen teilt auf Nachfrage mit, dass die Pegel an Schlichem und Schwarzenbach zwar gestiegen seien, eine Hochwassergefahr bestehe allerdings nicht.