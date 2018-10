Rottweil Neckar gleicht einem Rinnsal

Rottweil. Der steile und mit großen Felsbrocken befestigte Uferbereich, der sonst vom angestauten Wasser verdeckt ist, zeigt sich nahezu trockengelegt. Gerade einmal wenige Zentimeter tief ist der Neckar an manchen Stellen noch – dafür aber auch recht klar. Während die Enten nun einfach einen Stock tiefer gründeln und der Fischreiher sich ein neues Revier zu erschließen scheint, reiben sich Radfahrer und Wanderer verwundert die Augen.

Grund für den niedrigen Wasserstand sind laut Jochen Schicht, Pressesprecher des Rottweiler Energieversorgers, Instandhaltungsarbeiten am Wehr. "Deshalb erfolgt im Bereich des Neckars zwischen Göllsdorf und Au keine Aufstauung. Das heißt, der Neckar fließt in diesem Abschnitt mit dem natürlichen Wasservorkommen, welches momentan aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit relativ gering ist", so Schicht.

3600 Liter Wasser