Rottweil Nebukadnezar: Ausstellung endet

Zur Eröffnung konnten nicht alle interessierten Besucher Einlass finden, so groß war der Andrang. Die Besucher waren über die Gestaltungsideen der beteiligten Künstler begeistert. Sehr viele "Flaschen" fanden einen neuen Besitzer. Das Fest nach der Eröffnung war einzigartig. Michael Grimm schenkte Champagne, Bordeaux und Wein aus der Toskana aus, allesamt aus der 15 Liter Nebukadnezar. Magnus Mehl und sein Trio lieferte die passende Musik. Fast die Hälfte der beteiligten Künstler war damals anwesend.

Das Ende einer Ausstellung wird häufig durch eine Finissage aufgewertet. Das Forum Kunst macht daraus eine "VINIsage. Es ist die letzte Gelegenheit, die Ausstellung als Gesamtinstallation zu erleben. Danach gehen die Exponate an die neuen Besitzer oder zurück an die Künstler. Michael Grimm, der die Kunstaktion wesentlich mitgeprägt und unterstützt hat, sponsert einen "2010 Château Pontet Barrail, Medoc Rouge " in der Nebukadnezar. Jürgen Knubben bietet eine kleine Führung durch die Ausstellung an, in dessen Rahmen der eine oder andere der anwesenden Künstler etwas zu seiner eigenen Flasche sagen wird. Der Eintritt ist frei. Es ist eine persönliche Anmeldung (E-Mail: info@forumkunstrottweil.de) erforderlich.

Weitere Informationen: www.forumkunstrottweil.de