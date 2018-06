Rottweil Naturfreundhaus: Pächtersuche bislang erfolglos

Das Naturfreundhaus im Jungbrunnental hat noch immer keinen neuen Pächter. Drei Monate nach dem Wegzug des Pächterpaares Barbara Niemann und Helmut Breitenbach, öffnet der Jungbrunnen seine Türen bislang nur für Selbstversorgergruppen. Dabei vermissen vor allem Spaziergänger und Wanderer die Einkehrmöglichkeit im idyllisch gelegenen Jungbrunnental.

Doch von vorn: Das Naturfreundehaus, gelegen im Wald zwischen Göllsdorf und Zepfenhan, ist seit 19. März geschlossen (wir berichteten). Das Pächterpaar zog im Streit mit den Naturfreunden weg und ist mittlerweile an anderer Wirkungsstätte tätig.

Dennoch war und ist das Haus gut gebucht, was für den Rottweiler Ortsverein wiederum ein Problem darstellt. Wer soll sich um die Gäste kümmern? Gruppen, die beim Vorpächter ihren Aufenthalt bereits gebucht und angezahlt hatten, müssten diese eigentlich zurückerstattet bekommen. "Aber das passiert nur mit Verzögerungen", sagt Gisela Burger, Vorsitzende der Rottweiler Naturfreunde, auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Die Vorpächter reagierten nur zögerlich auf derartige Anfragen. "Eine Musikgruppe aus der Raumschaft hat zum Beispiel dreieinhalbtausend Euro bezahlt", erzählt Burger. Wenn das Geld nicht zurückgezahlt wird, "spricht man natürlich uns an". Burger vermutet, dass das Paar nach wie vor den Naturfreunden schaden wolle. Ein Schlussstrich unter die Querelen mit den Vorpächtern ist also auf kurze Sicht wohl eher nicht möglich.