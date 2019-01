Rottweil Narrenzunft feiert 70-Jähriges

Heuer, im Jubiläumsjahr, will der Ausschuss den Kindergarten ins Narrenstüble einladen. Alle Narrentypen der Fasnet sollen im Haus der Vereine vorgestellt werden. Der rotbeschriftete Zunftbändel soll in diesem Jahr auf das Jubiläum hinweisen. Auch der beliebte Klepferwettbewerb wird wieder stattfinden. Und zwar am 9. Februar. Hierbei stehen Spaß und der richtige Umgang mit der Goaßl im Vordergrund. Natürlich werden wieder alle Tipps und Tricks der heutigen Rößlenarren an den Nachwuchs weitergegeben.