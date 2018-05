Rottweil Nachtschicht für soziale Projekte

Durch die kreative Unterstützung wurde das "selbst gebastelte" Schulungsmaterial in ein ansprechendes, einheitliches Layout mit erklärenden Bildern und Wiedererkennungseffekten gebracht. Diesbezügliche Schulungen wurden bereits mit großem Erfolg in Institutionen, Bildungseinrichtungen und Unterkünften eingesetzt. Sie sollen den geflüchteten Menschen die Orientierung im neuen Lebensumfeld erleichtern sowie eine Brücke zu den vorhandenen psychosozialen Angeboten schaffen. Das Kreativteam um Virve Välimäki (TeamCaptain) vom Georg Thieme Verlag, Lukas Kreidenweis, Mitbegründer von dein­klub.de und Katerina Tatarlieva von der Hochschule der Medien widmeten sich über die achtstündige Nachtschicht hinaus der aufwendigen Entwicklung des Schulungsmaterials. Anfragen zu Schulungen mit unterschiedlichen Themenbereichen und zu einer Übersichtsveranstaltung können Institutionen und Gruppen bei der bwlv-Fachstelle Sucht in Rottweil, Anja Klingelhöfer unter Telefon 0741/ 8 08 20, E-Mail: fs-rottweil @bw-lv.de, tätigen.