Rottweil Nachts streiken die Aufzüge

Man bedauere, wenn den Kunden Unannehmlichkeiten entstehen. Natürlich sollten die Aufzüge in jedem Fall so geschaltet sein, dass alle Personenzüge in Rottweil abgedeckt sind, betont der Sprecher. Um dies zu gewährleisten, werden die Aufzugsanlagen 30 Minuten vor dem ersten Zug aufgeschaltet und erst 30 Minuten nach dem letzten Zug abgeschaltet – eigentlich. In Rottweil ticken die Uhren ein bisschen anders.

Anzeige geht wieder

Doch es gibt auch positive Nachrichten: Die Anzeigetafel an den Bahnsteigen, die in den Sommerferien mehrere Wochen lang defekt waren (wir berichteten), sind wieder in Betrieb. Eine Sprecherin hatte damals erklärt, dass Ersatzteile fehlen, um die Tafeln in Rottweil zu reparieren. "Die speziellen Sicherungen werden eingebaut, sobald die Lieferung eingetroffen ist", hieß es. Das hat jetzt wohl geklappt.