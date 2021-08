Einst wilde Zeiten im "Why not"

1 Vor mehr als 50 Jahren die Heimat des "Why not": Die Waldtorstraße 11 hat schon wilde Zeiten erlebt. Foto: Pfannes

Erinnerungen: Blick in die 70er- und 80er-Jahre / Einst wilde Zeiten im "Why not"

Es ist ein Phänomen, dass die 68er im öffentlichen Bewusstsein stark verankert sind. Dabei drängt sich das Gefühl auf, dass die anschließende Generation in gewisser Weise kaum wahrgenommen wird. Dabei haben die Babyboomer durchaus ebenfalls wilde Zeiten erlebt. In den 70er- und 80er-Jahren. Sogar in Rottweil. Eine Annäherung.

Rottweil. Längere Haare, härtere Rhythmen, der Duft von Nikotin und Benzin gehörten nun einmal dazu. Zum wahren Leben ab 16. Schließlich hat das Dasein mehr zu bieten als eine Lehre oder morgens Schule und mittags Hausaufgaben, dazu Arbeit bei den Eltern in Haus und Hof. Dank einer für eine Kleinstadt durchaus nicht zu vernachlässigende Kneipenlandschaft wurde zum Beispiel am Donnerstagabend der "Hyde Park" aufgesucht, im ersten Obergeschoss neben dem Gebäude, wo heute "Reste Dorn" beheimatet ist.

Wie sich ein Zeitzeuge erinnert, war vor etwa 40 Jahren an diesem Wochentag "Asbach-Schwenker-Time" angesagt. Also verbilligtes Asbach-Cola; damals schwer in Mode. Aktuelle Charts liefen, eine kleine Tanzfläche animierte die Mutigen zur Bewegung. Mit dem Mofa hingeknattert – große Sprünge waren nicht möglich. Bei 20 Mark Taschengeld – im Monat. Da musste man sich schon in der Freizeit etwas dazuverdienen.

Am Wochenende standen meistens andere Ziele auf dem Programm der verschiedenen Jugendcliquen: andere Musikkneipen und Discos. Wie Oldtimer in Trossingen, Holzwurm in Schura, Penny Lane in Spaichingen oder Hazienda in Neukirch. Das Discoland in Zimmern, die erste Großraumdisco der Region um Rottweil, wurde erst 1985 eröffnet. Auf ihre Art andere Kaliber waren das Jugendhaus, die Villa Duttenhofer, ganz zu schweigen jetzt von einem privaten Etablissement in der unteren Heerstraße oder eine Heimstatt ähnlicher Provenienz beim Bahnhof.

Im Hyde Park drehte sich an der Decke eine klassische Disco-Glitzerkugel, liefen Scheiben von Pink Floyd, Van Halen, Barclay James Harvest, Foreigner und Scorpions und von vielen mehr. Später die neue deutsche Welle. Skandal im Sperrbezirk.

Flipper und Mädchen

Ein Riesentresen, Sessel zum Reinlümmeln – junges Herz, was wolltest Du damals mehr? Zum Beispiel Billard, Tischkicker und Flipper. Und natürlich Mädchen. Doch das wäre ein anderes Kapitel. Um halb zwölf war für viele spätestens Feierabend.

Nicht zu vergessen: die Kippe, die Zigarette. Schließlich gab es kein Rauchverbot in den Innenräumen. Gequalmt wurde. Nicht von allen. Aber keiner konnte leugnen, dass er "auf dem Wackel" war. "Wir haben gestunken wie die Böcke", erinnert sich der Zeitzeuge, ein Endfünfziger. Gemerkt hatte man es nach dem Verlassen der Lokalität, im Auto – oder daheim die Eltern. Die Jacken stanken.

"Legendär waren damals außerdem die Kehraus-Bälle in der Stadionhalle", wird geschwärmt. Bis 24 Uhr, bis der Aschermittwoch begann. Und am Morgen wieder Schule. Keine Ferien wie heutzutage.

Erinnerungen, teils freudige, teils wehmütige, von denen es noch so viele mehr gibt. Aktenkundig sind sie alle nicht geworden. Vielleicht manches in Tagebüchern. Offiziell aktenkundig ist ein anderes Momentum. Zehn Jahre davor, also nach der Fasnet 1971, konkret eine Woche vor Ostern, Samstag, 3., und früher Sonntag, 4. April.

Nicht nur Cola mit Schuss

In einer Lokalität, an die sich heute nicht mehr so viele erinnern. Wahrscheinlich hatte sie kein langes Leben. Das "Why not". Oberhalb vom Schwarzen Tor beheimatet. In der Waldtorstraße 11. 120 Quadratmeter im Erdgeschoss. Doch sie schaffte es, diverse Behörden zu beschäftigen.

Eigentlich war es ein Jugendlokal. Oft trafen man sich dort nach dem Mittagessen – bei heißer Musik (My Sweet Lord, I Hear You Knocking, Charts-Kracher vom März 71) und bei alkoholfreien Getränken. Später am Tag zu Flirts und flotten Tänzchen. Zu Cola mit Schuss. Schuss nahm der 25-jährige Geschäftsführer in besagter Nacht zum Sonntag dann wörtlich.

Denn die Nächte dauerten häufig viel zu lang (mit Blick auf die Polizeistunde: 24 Uhr unter der Woche, 1 Uhr am Wochenende) und zu laut (zum Leidwesen der Anlieger, die sich ebenfalls über das Benutzen der Hauseingänge als Toiletten beschwerten).

Von Kopf bis Fuß auf Streit eingestellt, war so mancher. Immer wieder Schlägereien. Hausverbote, die nicht eingehalten wurden. Unruhe. Lärm. Eigentlich sollte die Phonzahl der Musikgeräte maximal 45 Dezibel am Tage betragen und maximal 30 in der Nacht. Außerdem sollte die Eingangstüre nicht offen stehen. Eigentlich. Die Wirklichkeit: anders. Ein voller Aschenbecher, der mutwillig ausgeschüttet wurde, war schließlich in dieser Nacht (gegen 1.30 Uhr) der (nichtige) Anlass, dass der Geschäftsführer seine Schrotflinte nahm und Richtung Gast schoss. Die Kugeln gingen vorbei, der Schreck jedoch groß. Ebenso das öffentliche Aufsehen.

Jene, also die Flinte, hatte der 25-Jährige dabei, weil er am Samstag auf der Kreisstraße nach Schiltach in einen Autounfall geraten war und danach sein Auto ausgeräumt hatte. So erklärte es der 28-jährige Tanzlokalpächter, wohnhaft in Stuttgart, in einem Schreiben an die Stadtverwaltung. Tenor: Er habe ein Tanzlokal – und natürlich keinen Western-Saloon.

Blutiges Ende

Die Stadtverwaltung reagierte schnell. Bereits am Montag, 5. April, wurde per Verfügung untersagt, den Geschäftsführer weiterzubeschäftigen. Sonst drohe die Schließung des Tanzlokals. My Sweet Lord aber auch.

Natürlich war dann noch nicht Schluss. I Hear You Knocking. Der 22-Jährige, besagter Renitentling, suchte zeitnah erneut das "Why not" auf und schlitzte dem Geschäftsführer mit einer Rasierklinge den rechten Oberarm auf. Ein blutiges Ende, das sogar überregional am Mittwoch nach Ostern, 14. April, Eingang in die "Stuttgarter Zeitung" gefunden hat.

Ebenfalls turbulent muss es damals im "King George" in der Hochmaiengasse zugegangen sein. Eine klassische Geschichte datiert aus dem Sommer 1968. Darüber (wie über das Bahnhof-Hotel 1933 und das "Why not") hat Arved Sassnick in den Rottweiler Heimatblättern berichtet.n Wer weitere Erlebnisse, Lokale, Anekdoten und Denkwürdigkeiten aus der Jugendzeit der jetzt 50- und 60-Jährigen kennt, die es wert sind, der Vergessenheit entrissen zu werden, kann uns diese in Stichworten gerne zur Veröffentlichung schicken an: redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de