Rottweil Nachbarn verhindern größeren Brand

Draußen stellten Müller und seine Truppe fest, die mit 58 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort war, dass unter den Fensterrahmen des Nachbarhauses Rauch quoll. "Wir haben die Tür gewaltsam geöffnet und sind mit Atemschutztrupp und Strahlrohr gleich rein", berichtet der Stadtbrandmeister. Im zweiten Obergeschoss seien seine Kameraden dann auf offenes Feuer gestoßen, und hätten sogleich mit der Brandbekämpfung begonnen.

Das Feuer in den beiden Zimmern sei schnell gelöscht gewesen, doch dann habe es umfangreiche Nachlöscharbeiten gegeben. Die Einsatzkräfte hatten einige Glutnester in Decken, Türzargen und Wänden entdeckt, die geöffnet wurden, um das Feuer zu löschen. "Es hat sicherlich schon eine ganze Weile vor sich hingekokelt, bis Anwohner das Feuer bemerkten", vermutet der Stadtbrandmeister. Durch die schnelle Reaktion der Nachbarn und der Leitstelle, die sogleich die Alarmstufe erhöht habe, habe Schlimmeres verhindert werden können. "Wäre das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen, wäre das alles nicht so glimpflich abgelaufen", so Müller. "Bei den Innenstadthäusern weiß man nie so genau, wie die sie letztlich miteinander verbunden sind, ob Balken durchgängig sind, oder nicht", schildert Müller die Schwierigkeit so eines Einsatzes. Auch die Enge der Gassen sei stets eine Herausforderung, die allerdings gut gemeistert worden sei. "Die Fahrzeuge, die wir nicht benötigt haben, haben wir in der Waldtorstraße abgestellt", so Müller.