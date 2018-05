Rottweil Nach Warschauer Aufstand nach Auschwitz verschleppt

Rottweil. Es gibt nicht mehr viele, die über die Gräuel der Nationalsozialisten in Europa aus eigenen Erfahrungen berichten können. Eine von ihnen, die aus Warschau kommende und dort lebende Wiesnawa Borysiewiez, war als Zeitzeugin an der Erich-Hauser-Gewerbeschule (EHG) in Rottweil zu Gast.