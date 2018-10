Rottweil Nach Unfall mit Supermarkttür ist Verzweiflung groß

Der Unfall mit der Tür habe für die Familie einschneidende Folgen, berichtet Michael Säuberlichs Mutter Hannelore, die sich hilfesuchend an uns wendet. Aufgrund der erneuten kostspieligen Therapien und eines notwendigen Umbaus müsse man nun womöglich sogar das Eigenheim verkaufen. Sie hofft inständig, dass sich weitere Zeugen melden, die mit der ihrer Ansicht nach defekten Tür des Discounters zu kämpfen hatten – und will so Belege dafür sammeln, dass der Unfall nicht selbstverschuldet war.

Michael Säuberlich war es nach langer Zeit im Rollstuhl gerade wieder möglich gewesen, an Krücken in den Einkaufsmarkt zu gehen, als die Tür plötzlich schloss, ihn einklemmte und zu Fall brachte. Dass ein Defekt der Tür vorlag, steht für Hannelore Säuberlich außer Zweifel: "Eine Verkäuferin kam herbeigerannt und schimpfte, dass sie von dieser Schiebetür jetzt endgültig die Nase voll habe. Es sei auch schon eine alte Dame deswegen gestürzt und habe sich schwer verletzt", berichtet sie.

Säuberlichs schalteten einen Anwalt ein, doch als die Verkäuferin erneut auf den Vorfall angesprochen wurde, habe sie von vorangegangenen Problemen mit der Schiebetür nichts mehr wissen wollen. Der Discounter weise eine Verantwortung von sich, verschiedene Vorstöße von anwaltlicher Seite führten bislang zu keinem Ergebnis.