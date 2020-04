Rottweil Nach Unfall auf B14: Polizei sucht Zeugen

Nach Stand der Ermittlungen überholte die 41-Jährige mit ihrem BMW am Dienstag eine Fahrzeugkolonne, als sie in einen entgegenkommenden Lkw prallte. Die Frau erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer und der 66-jährige Fahrer eines ebenfalls am Unfall beteiligten Audi A6 wurden leicht verletzt. Beide wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.