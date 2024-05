Wer von Rottweil in die Landeshauptstadt – oder zurück – über die Autobahn fahren will, muss eine Vollsperrung beachten.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt Wartungsarbeiten am Schönbuchtunnel (A81) durch, dafür sind laut Mitteilung in beiden Fahrtrichtungen nächtliche Tunnelsperrungen erforderlich. „Die Arbeiten dienen der Wahrung der Verkehrssicherheit und erfolgen nachts, um die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten“, so die Autobahn GmbH.

Die Sperrungen in Fahrtrichtung Stuttgart sind wie folgt: 13. Mai - 14. Mai, 21 bis 05:00 Uhr; 14. Mai - 15. Mai, 21 bis 5 Uhr.

Die Sperrungen in Fahrtrichtung Singen: 13. Mai - 14. Mai, 21 bis 5 Uhr.

Tankstelle Schönbuch gesperrt

Die Auffahrt auf die Tank- und Rastanlage Schönbuch West ist am 13. Mai bereits ab 19 Uhr nicht mehr möglich. Die Weiterfahrt von der Tank- und Rastanlage auf die A81 Richtung Singen ist dann nur noch in den kommenden zwei Stunden bis zur Vollsperrung der A81 möglich.

Die Umleitungen

Umleitung in Fahrtrichtung Stuttgart: Während der Tunnelsperrung erfolgt die Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Herrenberg. Die Umleitungsstrecke ist als U45 bis zur Anschlussstelle Gärtringen ausgeschildert.

Umleitung in Fahrtrichtung Singen: Während der Tunnelsperrung erfolgt die Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Gärtringen. Die Umleitungsstrecke ist als U36 bis zur Anschlussstelle Herrenberg ausgeschildert.

Zuletzt war Ende April die Anschlussstelle Rottweil wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.