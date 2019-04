Rottweil Nach schwerem Unfall zurück im Leben

Acht Wochen verbringt der damals 18-Jährige in der Klinik und erfährt eine unheimliche Anteilnahme. Familie, Freunde, Lehrer besuchen und unterstützen ihn. Wenngleich weitere Schicksalschläge nicht lange auf sich warten lassen. "Mein Lehrer, der mich in der ersten Zeit nach dem Unfall wirklich sehr unterstützt hat, starb auf eigenen Wunsch." Auch seinen Tod verarbeitet Storz in seinen Versen. Zeilen wie "egal bei welcher Nachricht, ich schau positiv nach vorn, besonders für benachteiligte Menschen da zu sein, das hab ich mir geschworn" spenden im Trost und schenken ihm Zuversicht. "Ich bin so unendlich dankbar, das ich gerne etwas zurückgeben möchte", sagt Storz. Das setzt er zum einen als Alltagsbegleiter im Vinzenz-von-Paul-Hospital um, wo man ihm trotz Beeinträchtigung eine Chance gegeben habe. Seit dem Unfall ist Storz sehbehindert und auch nicht voll belastbar.