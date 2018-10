Rottweil Nach Kritik: Genervte Busfahrerer packen aus

Festgehalten sei in den Richtlinien außerdem, dass ein Busfahrer auf maximal zehn Euro wechseln muss. "Viele Leute kommen mit einem 50-Euro-Schein und ärgern sich, wenn ich nicht wechseln kann. Manche rechnen auch damit, dass ich sie dann einfach durchlasse – das ist das neue Schwarzfahren", meint Frick. Und: Puffer für dauerrote Ampeln, Stau und Umleitungen seien in Fahrplänen unzureichend eingerechnet. "Den Ärger bekommen natürlich wir ab". Die zunehmende Zahl an Fahrern aus anderen Ländern mit mangelnden Sprachkenntnissen tragen laut Frick ihr Übriges zur Unzufriedenheit bei.

Spaß am Job ist weg

Dem 43-Jährigen ist der Spaß am Job gründlich vergangen. Viele Konfliktsituationen oder Beschwerden verfolgen ihn auch nach Feierabend noch. Das gehe auf die Psyche, sagt er.

Und die Lösung? Für Frick ist klar, dass die Busfahrer nicht alle Aufgaben leisten können. Zusätzliche Kontrolleure, kostenfreier Öffentlicher Nahverkehr oder 1-Euro-Tickets wie anderswo würden schon viele Konflikte lösen, sagt er. Ob der Beruf für ihn eine Zukunft hat? Er weiß es noch nicht.

Wie tief der Frust bei vielen Fahrern sitzt, zeigt auch das Schreiben, dass uns ein Busfahrer anonym zukommen lässt. Er betont: "Gut dass ihr berichtet und den Finger in die Wunde legt." Er spricht in seinem Brief die Fahrgäste direkt an, fragt, warum sie nicht auch mal freundlich grüßen, warum sie nicht einfach ihre Fahrkarte so zeigen, dass man sie sehen kann, warum sie hinten einsteigen statt vorne, warum sie mit den Schuhen auf die Sitze gehen und teilweise "aggressiv, pampig und beleidigend werden".

Und er berichtet von den Arbeitsbedingungen: "keine Toiletten für Busfahrer, nur versiffte Bahnhofsklos", ansonsten rate die Geschäftsleitung den Fahrern, man könne ja auch "in einer Bäckerei nach dem Klo fragen". "Sozialinkompetente Verkehrsteilnehmer" seien an der Tagesordnung. Und: Abhilfe sei nicht in Sicht, man werde von allen im Stich gelassen. Das Ganze bei zu wenig Verdienst und zu langen Arbeitszeiten. Der Grund dafür, dass Fahrer Mangelware sind, liegt angesichts dieser Umstände für ihn auf der Hand: "Viele haben gekündigt oder sind kurz davor zu kündigen, sobald sie was Gescheites finden." n Die Diskussion wird weitergehen – und zieht Kreise. Unter dem Titel "Gefährliches Busfahren in Rottweil" hatte auch die SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" das Thema am Donnerstagabend auf der Agenda. Gesprächspartner für die Fernsehmacher war dabei auch Hans Keller von der "Stadt-Bus" in Rottweil.