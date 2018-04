Rottweil Nach Knastbesuch: Aden hält JVA-Neubau für dringend

Die Beamten des Strafvollzugs sprachen an, bei Beförderungen und Zulagen den Kollegen aus dem Polizeidienst gleichgestellt zu werden. Außerdem bestehe ein großer Unterschied zwischen kleinen und großen Haftanstalten. Hier in Rottweil sei man "Mädchen für alles und müsse in allen Bereichen arbeiten können". In großen Haftanstalten werde man als Spezialist gehandelt und sei dann in einer anderen, besseren Besoldungsgruppe.

"Es wird trotz der schweren Bedingungen eine sehr gute Arbeit in der JVA geleistet. Die personellen Herausforderungen hat man sehr pragmatisch und klug gelöst", nahm Aden wertvolle Eindrücke vom Besuch in der JVA Rottweil für die Beratungen im Landtag im Hinblick auf den geplanten Neubau mit.

Aber nicht nur in der bestehenden Rottweiler Haftanstalt drängen sich immer mehr Gefangene. Die Situation ist "angespannt", sagt Justizminister Guido Wolf (CDU). Eine Umfrage der Zeitungen der Funke-Mediengruppe bei den Justizministerien ergab eine Auslastung von bis zu 100 Prozent in Baden-Württemberg. Fachleute sprechen dem Bericht zufolge schon bei einer Auslastung von 85 bis 90 Prozent von Vollbelegung. Es bestehe Handlungsbedarf, bestätigte Wolf und verweist auf neu geschaffene Stellen im Justizvollzug. Der Bau des geplanten Großgefängnisses in Rottweil solle schnellstmöglich begonnen werden. Rückendeckung erhält er dabei aus Berlin. Fraktionschef Volker Kauder (CDU) forderte, die Zustände in den deutschen Gefängnissen zu verbessern.