Rottweil Nach dem Feiern kommt die Arbeit

Heute in zehn Jahren kann in Rottweil auf die Landesgartenschau 2028 zurück geblickt werden. Zumindest wenn der Gemeinderat sich entschließt, das Projekt in Angriff zu nehmen, denn seit dem Zuschlag vom Land im Juli steht dieser Grundsatzbeschluss noch aus.

Rottweil. In 20 Phasen, von der Bewerbung bis zur Endabrechnung, teilt die Stadtverwaltung das Zehn-Jahres-Vorhaben ein. "Die Stadt Rottweil befindet sich auf diesem Weg aktuell zwischen Phase 3 und 4", heißt es in der Vorlage für die Stadträte.

Nachdem in der Sitzung am Mittwochabend ab 17 Uhr im Neuen Rathaus die Verwaltung dem Gremium den Entwurf für den Haushalt 2019 vorgelegt hat, geht es um den Grundsatzbeschluss für die Durchführung der Landesgartenschau RW 2028. Es sei eine Formsache, gleichwohl eine bedeutende für die nachhaltige Entwicklung der Stadt. Und es ist ein passender Schlusspunkt zum Ende des Sitzungsreigens 2018, bevor die Stadträte bis zum 16. Januar in die Weihnachtspause gehen.